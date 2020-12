Barça: Lionel Messi égale le record du roi Pelé

Buteur ce samedi lors du nul (2-2) du Barça face à Valence, Lionel Messi a égalé le record du nombre de buts marqués en club par la légende brésilienne, Pelé.

Quatre jours après sa précieuse victoire face à la Real Sociedad (2-1), le Barça recevait Valence au Camp Nou, ce samedi, à l’occasion de la 14è journée de Liga. Cinquième au classement, les Blaugranas se devaient de l’empoter pour rester en vie dans la course au titre. Mais à l’arrivée, les Catalans n’ont pu faire mieux qu’un match nul (2-2). Dégoûtés par la défense impénétrable des Chés et menés au score, les poulains de Ronald Koeman ont longtemps galéré avant de prendre un petit point dans cette rencontre.

Auteur d’un match moyen, Lionel Messi a marqué le but égalisateur pour le Barça dans le temps additionnel de la première période. Le capitaine argentin a raté un penalty, mais s’est bien rattrapé en marquant de la tête sur un centre de Jordi Alba, dans la foulée de l’action qui a suivi le penalty. Un but qui entre dans l’histoire du football international, puisqu’il permet enfin à Leo Messi d’égaler le prestigieux record de buts marqués au sein d’un même club, qui appartenait à Pelé jusqu’à aujourd’hui. 643 buts pour Pelé avec Santos, et 643 pour Messi avec le Barça.