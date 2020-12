Barça-Juventus: les compos probables

Le Barça reçoit ce mardi soir la Juventus au Camp Nou dans le cadre de la dernière journée de phase de groupe de Ligue des champions. Quel onze de départ pour Ronald Koeman et Andrea Pirlo?

Déjà qualifiés pour les huitièmes de finale, le Barça et la Juventus s’affrontent ce soir au Camp Nou à l’occasion de la 6è journée de phase de groupe. Une rencontre décisive pour la première place du groupe G. Vainqueurs 2-0 à l’aller à Turin, les Blaugranas n’ont besoin que d’un nul pour être premiers. Pour ce match, le Barça devrait composer un 4-2-3-1. Sous pression après la défaite face à Cadix (2-1) en Liga, le technicien néerlandais sera très suivi sur sur onze de départ.

A lire aussi: Ligue des champions: les retrouvailles entre Messi et Ronaldo très attendues

Invisible en championnat ce weekend, Lionel Messi devrait démarrer la rencontre et quatre joueurs se disputent trois places pour l’accompagner en attaque : Pedri, Philippe Coutinho, Antoine Griezmann et Martin Braithwaite. Ousmane Dembélé est lui blessé, comme Ansu Fati. Au milieu, Pjanic, Busquets et Frenkie de Jong sont deux trois pour deux postes.

A lire aussi: Ligue des champions: le groupe de la Juventus pour affronter le Barça

Du côté de la Juventus, il y a un doute dans l’animation entre le 4-3-3 et le 3-4-1-2. Souvent très bien renseignée sur les compos, La Gazzetta dello Sport opte plutôt pour la deuxième option avec notamment Weston McKennie au milieu plutôt qu’Adrien Rabiot. Dans les buts, Andrea Pirlo a laissé entendre que Gianluigi Buffon serait titulaire ce soir. Voici les compos probables des deux équipes:

La compo probable du Barça : Ter Stegen – Dest, Mingueza, Lenglet, Alba – Pjanic, De Jong – Messi, Coutinho, Pedri – Griezmann

La compo probable de la Juventus : Buffon – Danilo, Bonucci, Sandro – Cuadrado, Arthur, McKennie, Chiesa – Ramsey – Morata, Ronaldo