Barça-Juventus: le plan de Koeman pour contrer Cristiano Ronaldo

Le Barça reçoit la Juventus ce mardi à l’occasion de la dernière journée de phase de groupes de la Ligue des champions. Une rencontre pour laquelle Ronald Koeman a déjà sa stratégie pour arrêter Cristiano Ronaldo.

La grande confrontation entre le Barça et la Juventus ce mardi sera sans doute le grand rendez-vous des phases de groupes de la Ligue des champions. Si ce match est très important pour les deux équipes qui visent la première place du groupe G, c’est avant tout les retrouvailles entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi qui seront suivies de près. Les deux superstars ne se sont plus jamais affrontées depuis le départ du Portugais à la Juve en été 2018. Très en forme en ce début de saison, le Portugais serait la grande menace pour les Blaugranas, battus ce weekend par le promu Cadix (2-1) en Liga.

Interrogé sur la maîtrise du danger CR7, l’entraîneur du Barça, Ronald Koeman, s’est montré prudent. «C’est toujours important de jouer contre les meilleurs et Cristiano Ronaldo fait toujours partie de l’élite de notre football, par sa faim de gagner et de marquer. Il faut bien défendre parce qu’il peut nous faire mal. Il faudra essayer d’avoir le ballon; si nous l’avons, il ne pourra pas nous mettre en danger», a confié le technicien néerlandais.