« Ayons un peu plus d’intimité », Snoop Dogg dézingue le ‘WAP’ de Cardi B

‘WAP’, le hit controversé de Cardi B et Megan Thee Stallion a été la cible de Snoop Dogg. Le rappeur fait part de ses préoccupations concernant ce qu’il a appelé un manque de « vie privée et d’intimité » dans les paroles à caractère sexuel.

Dans une interview virtuelle avec Julissa Bermudez pour Central Ave jeudi, le rappeur chevronné Snoop Dogg a partagé son point de vue sur le single controversé « WAP » de Cardi B et Meggan Thee Stallion. Le rappeur n’a pas eu peur de partager son opinion sur cette chanson à forte connotation sexuelle.

« Oh mon dieu. Doucement. Et gardons un peu d’imagination. Un peu de d’intimité ». Il continue en disant qu’aujourd’hui, en tant qu’homme d’âge plus mur, il pense que cette sexualité est quelque chose qui devrait être gardée pour la sphère privée, comme une sorte de diamant. Il mesure le fossé qui le sépare de la jeune génération, en disant qu’à leur âge, il aurait sûrement participé au remix du morceau « WAP ».

Offset, le mari de Cardi B, répond avec respect

Offset, toujours prompt à défendre sa femme, a répondu à Snoop Dogg : « J’adore Snoop. Mais je ne me mets pas dans les affaires des femmes. Je déteste quand les mecs font ça, donc je ne le fais pas. Je suis du Sud, peut-être que les règles sont différentes ici. Mais en tant que rappeur, nous aussi on parle de tout ça. Donc je pense qu’un homme ne devrait pas se mêler de ces histoires ». Il termine en affirmant que les rappeuses en ce moment prennent le pouvoir et établissent des records, signe que leurs textes sont populaires.

Cardi a récemment révélé qu’elle ne prêtait pas attention à ses critiques . «Je veux montrer aux gens que vous pouvez faire des choses positives, mais vous pouvez aussi être vous-même», a-t-elle déclaré à Billboard le 2 décembre, après que le point de vente l’ait nommée Femme de l’année. « Je suis une personne très sexuelle. J’adore le sexe et j’aime rapper à ce sujet. J’aime le faire… j’aime mon corps et je veux pouvoir l’exprimer. Je ne suis qu’une vilaine fille et je ne fais de mal à personne parce que j’aime ma chatte et que je veux rapper à ce sujet. »