Aya Nakamura trompée? Vladimir Boudnikoff confond sa « maîtresse Jessica »

Depuis qu’Aya Nakamura a officialisé sa relation amoureuse avec son producteur, il ne passe pas une journée sans qu’il ait de rumeur sur le couple, Aya Nakamura et son producteur Vladimir Boudnikoff.

Tout a commencé par un article du site Starmag qui a annoncé l’infidélité du producteur. « Aya Nakamura en couple et déjà trompée ! La maîtresse de Vladimir Boudnikoff nous dit tout ! », c’est l’article qui a mis le feu aux poudres.

Selon l’article, le producteur du troisième album de la chanteuse la plus écoutée dans le monde aurait trompé Aya avec une « directrice artistique d’un très célèbre chanteur de rap R’n’B » prénommée « Jessica » et « aujourd’hui âgée de 40 ans ».

« J’étais là avant Aya. Je connais bien Aya. Ensemble, on est sorties faire la fête plusieurs fois. Aya s’est trop précipitée ! Elle n’aurait jamais dû officialiser son idylle avec Vladimir au bout de si peu de temps« , a confié Jessica.

« Elle croit que leur histoire est sérieuse, mais ce n’est rien d’autre qu’une amourette pour Vlad’. Un mec, doux, simple et bosseur. Mais il n’est pas vraiment clean ! Quand Aya lui a mis le grappin dessus, ça faisait déjà un mois que je couchais avec lui. Et ça a continué après qu’elle ait officialisé leur couple. Pour moi, la différence avec Aya, explique Jessica, c’est que je ne me considère pas du tout comme étant en couple avec Vlad’. C’est juste une coucherie. Rien de plus ».

Jessica, la supposée maitresse de Vladimir Boudnikoff.