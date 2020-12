Aya Nakamura – NRJ Music Awards: « Tous les Français nommés ont joué le jeu, sauf elle »

À la cérémonie des NRJ Music Awards 2020, Aya Nakamura, l’une des grandes gagnantes, a brillé par son absence. La chanteuse a préféré assister au LOS 40 Music Awards, une cérémonie espagnole pour laquelle elle a reçu le prix de la révélation internationale de l’année.

Sacrée artiste féminine francophone de l’année samedi aux NRJ Music Awards, Aya Nakamura, qui était la seule artiste française à ne pas avoir fait le déplacement, n’est pas venue récupérer son prix. Une absence remarquée et largement commentée sur les réseaux sociaux.

À la place, la chanteuse a adressé un court message vidéo à ses fans. “Je voulais remercier toutes les personnes qui ont voté pour moi. Merci à NRJ », a-t-elle déclaré sans grand enthousiasme, avant d’ajouter: “Merci à Nikos. Tu me ramèneras le trophée plus tard. Voilà, salut!”.

Victorieuse face à Amel Bent, Camelia Jordana, Carla Bruni, Clara Luciani, Wejdene et Louane, Aya Nakamura a préféré, à la place, récupérer un autre prix, dans une émission espagnole. En effet, sur Twitter, la star s’est affichée en train d’embrasser son prix de la révélation internationale de l’année au LOS40 Music Awards, une cérémonie musicale espagnole du plus gros réseau de radio espagnole. Elle était en compétition avec Doja Cat et Lewis Capaldi.

Félicitations à @AyaNakamuraa pour avoir remporté la révélation internationale de l’année lors de la cérémonie #LOS40MusicAwards ! ❤️pic.twitter.com/qJRfXyI7Ew — Aya Nakamura Crave (@AyaCrave) December 5, 2020

D’autant plus qu’elle recevait le soir même le prix de révélation internationale de l’année aux LOS 40 Music Awards, son attitude lui a valu de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux. Auprès du Parisien, Jacques Grimal, le coordinateur des NRJ Music Awards défendait son émission avant sa diffusion: “C’est probablement le décor le plus cher qu’on ait jamais eu. Ce n’est vraiment pas une émission dégradée. Les cérémonies étrangères ont fait le choix de prestations clipées, sans unité de lieu. Nous, on préfère la réalité à la réalité augmentée. Nous aurons cinquante-six artistes en comptant ceux qui remettront les prix. Tous les Français nommés ont joué le jeu, sauf Aya Nakamura.”