Avant PSG-Barça, le verdict est tombé pour Neymar

Sorti sur blessure ce weekend lors de la défaite face à Lyon en Ligue 1, Neymar ne souffre pas d’une fracture mais d’une simple entorse, a annoncé ce lundi le PSG. Une bonne nouvelle pour le Brésilien qui pourrait recevoir dans trois mois le Barça en Ligue des champions.

Bonne nouvelle pour le PSG. Le club parisien peut compter sur Neymar pour les prochaines échéances de l’année. Le Brésilien, titulaire dimanche lors de la défaite du PSG face à Lyon (0-1) en clôture de la 14è journée de Ligue 1, est sorti avant la fin de la rencontre, touché à la cheville gauche. Auteur d’une prestation médiocre, l’attaquant parisien a été victime d’un terrible tacle de Thiago Mendes dans les dernières minutes de la rencontre. Une situation qui avait fait craindre le pire à la direction francilienne.

A lire aussi: PSG: Neymar, la grosse tuile

Mais fort heureusement, le joueur n’a eu que de petits bobos. En effet, les examens médicaux effectués sur la star auriverde ont révélé qu’il souffre d’une entorse à la cheville gauche. « Le bilan clinique et radiologique de Neymar JR, dans les suites du mécanisme d’entorse de la cheville gauche survenue hier soir, est rassurant« , écrit le PSG, sans toutefois se risquer pour le moment à un pronostic concernant la durée d’indisponibilité de sa star. « Un nouveau point et de nouveaux examens seront effectués dans 48 heures », ajoute le club champion de France.

« Cela aurait pu être pire »

De son côté, Neymar a aussi réagi à ce handicap qui va certainement l’éloigner des pelouses pendant plusieurs semaines. Sur son compte Instagram, Neymar a partagé une photo de son cri de douleur hier soir et y a ajouté quelques mots rassurants : « J’ai pleuré de douleur, de désespoir, de peur, d’angoisse de la chirurgie, des béquilles et d’autres mauvais souvenirs… Cela aurait pu être pire mais, une fois de plus, Dieu m’a préservé de quelque chose de grave », a-t-il écrit avant de formuler un voeu : « Récupérer et revenir le plus vite possible !« .

A lire aussi: LDC: PSG-Barça, Juventus-Porto: le tirage au sort des huitièmes de finale

Alors que le PSG est tombé sur le Barça en huitième de finale de Ligue des champions, tout le club parisien espère que Neymar pourra revenir à temps pour le match aller qui se jouera vers mi-février. Grand artisan de la qualification du PSG en huitième de finale de Ligue des champions, l’ancien Blaugrana avait réalisé un match parfait face à Manchester United (3-1) et face à Istanbul Basaksehir (5-1) en phase de groupe.