Après Macron, un deuxième dirigeant européen testé positif au coronavirus

Le Premier ministre slovaque, Igor Matovic, a été testé positif au Covid-19, et rejoint la liste de plusieurs dirigeants européens infectés par le virus, selon des sources gouvernementales.

Dans un message, vendredi, le Premier ministre slovaque, Igor Matovic, a indiqué qu’il était testé positif au coronavirus, devenant ainsi le deuxième dirigeant de l’Union européenne à contracter le virus à la suite d’un sommet en face à face, tenu à Bruxelles la semaine dernière. Après confirmation, Matovic a annulé son programme de travail pour les prochains jours et a exhorté les citoyens à intensifier les mesures, en particulier pour protéger les personnes les plus vulnérables.

Jeudi, le président français, Emmanuel Macron, a annoncé également qu’il était testé positif au virus et qu’il allait s’isoler pour travailler. Le président du Conseil européen, Charles Michel, le président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, le Premier ministre portugais, Antonio Costa, le Premier ministre français, Jean Castex, et le président de l’Assemblée nationale française, Richard Ferrand, composent la liste de ceux qui se sont également isolés en attendant un diagnostic plus clair.