Après les caricatures sur l’islam, le rappeur Booba insulte la Vierge Marie (Vidéo)

Le rappeur Booba est au coeur d’une polémique sur les réseaux sociaux. L’artiste est accusé de blasphème après une phrase sur la Vierge Marie dans l’un de ses titres.

Et pourtant, Booba avait affirmé en 2015 «ne pas être Charlie» lors d’un entretien paru après les attentats contre le journal satirique Charlie Hebdo à propos des caricatures sur l’islam. Ce 1er décembre 2020 dans la soirée, le rappeur a diffusé dans une courte vidéo sur Twitter un extrait d’un nouveau titre issu de son prochain album Ultra, dans lequel on peut entendre «pauvre Marie était vierge, elle m’a snapé les doigts dans la chatte». Au volant d’un véhicule avec le titre en fond sonore, «le Duc» se filme en train de prononcer ces paroles.

Dans cette vidéo de 25 secondes, le rappeur de Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) se filme au volant d’une voiture avec le morceau en fond sonore. Mais cette phrase très déplacée a été jugée irrespectueuse vis-à-vis de la religion catholique.

Un tweet, accusant Booba de blasphème, a condamné ces propos au même titre que ceux de Charlie Hebdo ou, plus récemment, Milla. De nombreux internautes ont même appelé au boycott total de Booba. Une promotion malvenue pour l’artiste, qui n’a pas réagi à la polémique sur ses différents réseaux sociaux. Son extrait prend toutefois de plus en plus de place, notamment sur Twitter, et atteint désormais certaines sphères politiques.