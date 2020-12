Après la normalisation de leurs relations, des responsables israéliens atterrissent au Maroc

A la suite de la normalisation de leurs relations diplomatiques, le premier vol entre Israël et le Maroc a atterri, mardi, à Rabat, avec à son bord, de hauts responsables israéliens.

Conduite par le conseiller à la sécurité nationale, Meir Ben-Shabbat, la délégation israélienne était accompagnée de Jared Kushner, gendre du président américain, Donald Trump, et architecte du rapprochement panarabe avec Israël. Ils sont venus dans le premier vol direct par un avion commercial de Tel Aviv à Rabat. La délégation a rencontré le Roi du Maroc Mohamed VI, et les deux parties prévoient une coopération dans plusieurs secteurs, dont un accroissement du tourisme.

La normalisation des relations diplomatiques entre le Maroc et Israël a été faite sous l’égide des Etats-Unis, et Rabat constitue la dernière nation, à ce jour, à signer l’accord. Avant le Maroc, les Emirats Arabes Unis, Bahreïn et le Soudan ont également normalisé leurs relations avec Israël. Les Palestiniens ont censuré les accords négociés par les États-Unis, voyant en ces accords de normalisation de relations, une trahison.

Alors que l’administration Trump a cherché à isoler l’Iran, les accords ont été adoucis par des promesses d’opportunités commerciales ou d’aides économiques. Les nouveaux partenaires d’Israël ont également bénéficié d’avantages bilatéraux de Washington – dans le cas de Rabat, la reconnaissance américaine de sa souveraineté sur le Sahara occidental, rappelle Reuters.