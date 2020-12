Apivirine – Covid-19: les essais cliniques au Bénin, qu’est devenu le comité d’experts ?

A l’instar de plusieurs pays au monde, la République du Bénin est également citée parmi les nations où des recherches scientifiques se font pour lutter contre la pandémie du Coronavirus. Mais qu’en est-il de ce comité d’experts mis en place pour des essais cliniques sur l’Apivirine du Docteur Valentin Agon ?

Depuis l’avènement de la pandémie du coronavirus, plusieurs solutions en médicaments et autres sont proposées afin de l’endiguer. En Afrique et particulièrement au Bénin, le promoteur et Directeur Général de API-Bénin, le chercheur Valentin Agon, a proposé quant à lui, l’Apivirine.

Du Burkina Faso où l’Apivirine a pour la toute première fois fait parler de lui sur la Covid-19, l’on est resté sur notre soif quant aux essais qui devraient se dérouler également au Bénin simultanément avec ce qui se faisait au pays des hommes intègres, le Burkina Faso. Doit-on dire que la rencontre du vendredi 17 avril 2020 n’a accouché que d’une souris. ? D’abord rappelons qu’à la suite de cette annonce des bienfaits de l’Apivirine sur les porteurs de ce virus SARS-CoV-2 (acronyme anglais de severe acute respiratory syndrome coronavirus 2), le Burkina Faso a mis en place un comité pour des essais cliniques dont les résultats concluants ont été livrés le 23 décembre dernier.

Qu’en est-il du comité d’experts mis en place au Bénin pour étudier les propositions ?

A cette interrogation, seulement les ministres de la santé, Benjamin Hounkpatin, et Eléonore Yayi Ladékan de la recherche scientifique, peuvent répondre. Puisque, par note de service N°0202 MESRS/DC/SGM/ASS, un Comité de 23 experts est mis en place dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Les activités du Comité d’experts seront coordonnées par une équipe de trois personnes. Il s’agit du :

Coordonnateur : Raphael Darboux, Médecin (Cabinet) ;

1er Rapporteur : Pascal Agbangnan, Chimie-Physique (EPAC) ;

2ème Rapporteur : Virginie Mongbo, Épidémiologie (IRSP).

Selon la note de service, le Comité d’experts est chargé de :

Mener des actions et réflexions scientifiques sur toute préoccupation ou tout sujet constituant une menace pour la population ;

d’Apprécier, au moyen de tests appropriés et suivant les normes en vigueur, toutes contributions scientifique, technologique, juridique, sociologique proposées par les tiers dans le cadre des mesures de lutte mises en place par le gouvernement.

Il est a mentionné que dans l’accomplissement de sa mission, le Comité d’experts peut faire à appel à toute personne dont les compétences et le concours seront jugés utiles ou nécessaires. Et c’est pour cela que le vendredi 17 avril 2020, le Chercheur Valentin Agon, en présence des Recteurs des Universités publiques du Bénin, du Conseil national des experts à la recherche, et naturellement du ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Eléonore Yayi Ladekan, a eu une séance d’échanges, où la suite était d’expérimenter le produit et tirer les conclusions quant à son efficacité ou non de guérir la maladie du Coronavirus. Mais depuis que le Bénin a exprimé son désir d’expérimenter le produit plus rien ne se dit et même pas de rumeur du côté du gouvernement et de l’inventeur qui a peut-être fait l’option de se taire.

Quant au ministre de la santé, Benjamin Hounkpatin, reçu sur un plateau de décryptage suite à l’une des sorties du chef de l’Etat, le ministre avait évoqué le produit Apivirine du chercheur Béninois Valentin Agon après une question du confrère James William Gbaguidi sur l’efficacité du médicament Apivirine qui est expérimenté au Burkina Faso sur les personnes porteurs du coronavirus. Donnant la position du Bénin, le ministre de la santé, Benjamin Hounkpatin dit : « Nous ne faisons l’impasse sur rien. Nous sommes en contact avec notre compatriote et nous le suivons à travers une démarche scientifique ». Poursuivant, il laissé entendre : « L’efficacité n’est pas prouvée », « si vous avez suivi l’actualité au niveau du Burkina, c’est qu’il y a une étude qui est lancée pour approuver de l’efficacité du produit. Donc, nous suivons de près cette actualité » Il s’agit, selon lui, d’une démarche qui peut vraiment faire la preuve de l’efficacité de sa découverte et à l’en croire, le Béninois Valentin Agon est dans une démarche scientifique et le Bénin va le soutenir. Mais alors que se passe-t-il ? N’est-il pas temps de sauter enfin les verrous du silence ?

Rappelons que l’Apivirine est un anti-rétroviral et un antiviral utilisé pour soigner le VIH-SIDA, depuis plusieurs années. Ce produit, détenteur de six (06) brevets reçus à travers le monde est proposé pour lutter efficacement contre ce mal du siècle.