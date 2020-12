Apivirine – Covid-19: les démarches scientifiques qui prouvent son efficacité

Des vaccins, mais également un médicament pour le traitement curatif. Si depuis Avril 2020, le nom du médicament Apivirine a circulé sur les réseaux sociaux, les ondes des radios et télévisions, comme produit pouvant traiter la maladie ravageuse du siècle (COVID-19), cette fois, ce sont les conclusions des essais cliniques effectués au Burkina Faso qui le prouvent. Mais quelle en était la démarche scientifique ?

La Covid-19 est reconnue aujourd’hui comme la pandémie la plus grave après le VIH-SIDA, ces vingt dernières années, celle-ci sur la base du nombre de personnes infectées. Depuis bientôt douze mois, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) s’atèle pour faire régresser le taux de contamination et de décès dans le monde avec des médicaments, mais aussi des vaccins, dont la campagne de vaccination qui a débuté dans plusieurs pays Européens. Mais en Afrique, des scientifiques font recours à la médecine naturelle (vertu des plantes), comme par exemple au Madagascar avec le CVO, au Bénin et au Burkina Faso avec l’Apivirine (un anti-rétroviral et un antiviral utilisé pour soigner le VIH-SIDA) du chercheur béninois, Docteur Valentin Agon.

Si depuis avril 2020, l’Apivirine a fait parler de lui au Burkina Faso, grâce à certains résultats satisfaisants sur des malades de Covid-19, des essais cliniques ont été recommandés afin d’approuver l’efficacité scientifiques du produits. C’est ainsi que ces essais ont été lancés et menés par une équipe de chercheurs de l’Institut de Recherche en Sciences de la Santé (IRSS) dirigée par le Pr Sylvain OUEDRAOGO, chercheur en pharmacologie et directeur de l’IRSS, avec comme investigateur principal, le Pr Martial OUEDRAOGO, pneumologue, chercheur à l’Unité de Formation et de Recherche en Sciences de la Santé (UFR/SDS) de l’Université Joseph KI-ZERBO.

Quid de la démarche scientifique ?

Afin de pouvoir attester et approuver l’utilisation de l’Apivirine contre la Covid-19, l’équipe de chercheurs a mis en place des protocoles. Ont été concernés par l’étude, des patients âgés de 20 ans à 65 ans, dont les écouvillonnages oropharyngés et / ou nasopharyngés étaient positifs au test de réaction en chaîne par polymérase à transcription inverse en temps réel (RT-PCR) de Covid-19 et ayant consenti volontairement à participer à l’étude.

Il faut noter que les patients incapables d’avaler les médicaments et ceux qui ont des pathologies qui contre-indiqueraient le médicament ont été exclus de l’étude. Les premiers patients (45 au total avec des extrêmes de 20 à 65 ans), tous consentants, dont la tranche d’âge la plus représentée était celle de 20 à 35 ans, ont été enregistrés le 30 novembre 2020. Rappelons que les femmes vectrices de la pandémie ont représenté avec 55,5 % des patients.

Répartition des patients selon l’âge et le sexe Tranche d’âge HOMMES FEMMES TOTAL [20 ; 35[ 14 13 27 [35 ; 50[ 03 10 13 [50 ; 65] 03 02 05 TOTAL 20 25 45

Dans le rapport attestant l’efficacité de l’Apivirine sur la Covid 19, nous pouvons noter que certains patients, non éligibles à cause de la gravité de leurs tableaux cliniques : embolie pulmonaire, diabète, âge avancé, etc., ont devant les effets bénéfiques constatés chez leurs proches éligibles, souhaité prendre l’Apivirine. Ainsi, ces patients au nombre de sept (six hommes et une femme, dont l’âge était respectivement compris entre 65 et 74 ans pour les hommes et de 80 ans pour la femme) ont également bénéficié d’une administration d’Apivirine et d’un suivi clinique après consentement éclairé.

Résultats sur ces derniers :

– Des maladies potentiellement graves étaient retrouvées chez ces patients, telles que l’hypertension artérielle (02) le diabète (02), l’asthme (01) la broncho-pneumopathie chronique obstructive (01). Deux (02) patients présentaient une embolie pulmonaire.

– Trois (3) patients présentant une difficulté respiratoire, sous oxygène ont été sevrés au 2e jour de traitement.

– Dans cette population trois (03) patients ont négativé au contrôle RT-PCR au 4ejour et les quatre (04) autres au 7ejour du traitement.

C’est alors après tous ces essais cliniques suivant des protocoles bien déterminés que les scientifiques et chercheurs au Burkina Faso ont pu conclure que cet essai clinique a permis de démontrer l’efficacité et l’innocuité de l’Apivirine dans le traitement curatif du Covid -19 chez les sujets malades, mais aussi sur les malades à risque est indéniable, puisque tous ayant été guéris après une amélioration précoce de leur état de santé a conclu le Professeur Martial OUEDRAOGO, Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques.