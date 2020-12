Anniversaire de Offset: une Lamborghini « hors prix » offerte par Cardi B (Images)

Lundi, c’était le 29e anniversaire d’Offset. Une occasion choisie par Cardi pour offrir à son mari une Lambo Aventador SVJ 63 Roadster, dont le prix varie entre 573 000 et 600 000 dollars.

Pour l’anniversaire de son mari, Offset, lundi 14 décembre, l’interprète de «WAP» a mis les petits plats dans les grands pour une surprise de « folie ». La rappeuse d’Atlanta a publié sur son compte Instagram une vidéo dans laquelle on la voit préparer une surprise pour son mari que bien des hommes risquent de lui envier.

Sur son compte Instagram, Cardi B a écrit: «Joyeux anniversaire Hubs. Je te souhaite toujours plus. Je te souhaite plus de positivité, de sagesse, la santé et que Dieu continue de te garder avec un bon coeur.» Et la rappeuse n’a pas pu s’empêcher de dépenser une fortune pour lui faire plaisir. En effet, l’artiste a marqué le coup en lui offrant une sublime Lamborghini. Un modèle très rare puisqu’il s’agit d’une Aventador SVJ 63 Roadster.

https://www.instagram.com/p/CI0YPkuAxHI/?utm_source=ig_embed

https://www.instagram.com/p/CIzGdMjAYM9/?utm_source=ig_embed

Le bolide coûte près de 600 000 dollars. Un modèle fabriqué à seulement 63 exemplaires. Face à une telle surprise, Offset est resté muet. Le père de la petite Kulture n’en revient pas.

Plus tard dans la nuit, Cardi et Offset ont fait la fête dans une boîte de nuit qui semblait être à Atlanta. Selon TMZ, l’endroit était bondé, et les gens étaient largement démasqués, sans aucune distanciation sociale. Une source a indiqué que des tests COVID-19 ont été administrés et que la fête a respecté les directives du CDC à Atlanta. Il n’est cependant pas certain que les gens aient été testés avant la surprise partie.