Alpha Condé: «Je suis le Président de tous les Guinéens… J’exhorte chacun à oublier le passé qui divise»

Lors de son discours d’investiture, le président élu de la Guinée a indiqué qu’il sera le président de tous les guinées et qu’il faut que ses concitoyens oublient le passé pour aller de l’avant.

«Au moment d’inaugurer ce nouveau mandat, celui de la quatrième république de notre pays, après l’adoption d’une nouvelle Loi fondamentale, je voudrai d’abord exprimer une pensée particulière à l’endroit du peuple de Guinée. Je réitère devant la nation mon engagement de continuer à œuvrer pour tous, en cette phase de notre histoire et pour notre avenir commun, car le pays a besoin d’un véritable sursaut national, dans l’objectif de consolider notre pacte républicain », a déclaré Condé.

Il a ajouté que « je suis le Président de tous les Guinéens, au service de tous les Guinéens. Dans la réalisation de notre idéal commun, personne ne sera oublié, aucune partie du pays ne sera exclue. Chaque Guinéen aura sa place, car c’est ensemble que nous pourrons surmonter les difficultés.».

Le président a ensuite indiqué qu’il croit aux vertus du dialogue et de la concertation « et j’ai acquis depuis longtemps, la conviction que la Guinée se fera avec tous. Mais chacun doit respecter la loi et soustraire la violence de notre environnement, afin que notre pays demeure une société de liberté ». Et pour ce faire, Alpha Condé a exhorté « chacun d’entre vous à oublier le passé qui divise, au profit d’un avenir d’unité et d’espérance. C’est le devoir qui nous incombe à chacun d’entre nous. Je mesure le poids des exigences, le poids des attentes sociales qui pèsent sur ma fonction ».