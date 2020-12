Alpha Condé: «Faure Gnassingbé est plus ancien que nous au pouvoir»

La plaisanterie a quitté la Côte d’Ivoire pour la Guinée, au moment où le président Alpha Condé faisait un discours lors de son investiture, mardi, et plaisanté sur ses pairs d’Afrique qui étaient présents à la cérémonie.

« J’adresse mes sincères remerciements à mes frères et pairs qui ont effectué le déplacement de Conakry en dépit de la Covid-19. Je salue l’Empereur Denis Sassou Nguesso avec qui nos relations n’ont pas toujours été linéaires, le patriarche des troupes africaines, le Maréchal Idriss Déby Itno. Je salue Faure Gnassingbé, qui bien qu’étant notre jeune frère, est plus ancien que nous au pouvoir, et est donc notre jeune doyen », a plaisanté le président Alpha Condé.

Le président ivoirien, Alassane Ouattara, avait également fait la même plaisanterie la veille lors de sa cérémonie d’investiture. Les deux personnalités sont sorties victorieuses d’élections contestées et entachées de violence et de plusieurs morts, dans leurs pays respectifs. Ils ont également en commun un troisième mandat qu’ils viennent de débuter presqu’au même moment. Les chefs d’Etats mentionnés dans le discours sont tous à la tête de leurs différents pays avant même que Condé et Ouattara ne viennent au pouvoir.