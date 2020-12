Air France: après le Bénin, Christine Quantin menacée d’expulsion du Togo

Christine Quantin, déléguée Air France pour le Bénin et le Togo, s’attire la colère des autorités togolaises. Dans une correspondance adressée à la Direction générale d’Air France, le 16 novembre 2020, le ministre togolais des Transports, Affoh Atcha Dedji, a exprimé son mécontentement.

Expulsé du Bénin en 2018, avant d’être rétablie dans ses fonctions, Christine Quantin est cette fois-ci dans le viseur des autorités togolaises où elle est aussi déléguée d’Air France. Selon Jeune Afrique, le ministre togolais des transports s’est “plaint de « l’attitude » de Christine Quantin”. « L’attitude de madame Christine Quantin semble ne pas s’inscrire dans la dynamique du Togo qui se positionne comme un hub logistique dans la sous-région, conformément à son Plan national de développement », a écrit Affoh Atcha Dedji.

A lire aussi : Bénin – Air France: Christine Quantin autorisée à reprendre son poste à Cotonou

Selon le ministre togolais des transports, « elle semble vouloir semer une certaine graine de division entre les employés de la délégation Air France au Togo, au point de vouloir jeter l’opprobre sur des agents que tout un chacun apprécie énormément, tant pour leurs valeurs morales que professionnelles. ». C’est pourquoi il demande à Air France « d’étudier les voies et moyens pour empêcher que l’attitude affichée par Madame Quantin ne puisse continuer à mettre à mal l’harmonie et, par-delà, l’efficacité qui fait de la délégation d’Air France au Togo la compagnie la plus appréciée des autorités togolaises. », rapport 24heure Info.

Avant le Togo, le Bénin aussi s’était aussi plaint

Selon les informations rapportées en son temps, le Ministre Saca Lafia avait convoqué une séance de travail pour discuter des différentes plaintes portées contre la compagnie aérienne. Mais à la grande surprise du Ministre, Christine Quantin a brillé par son absence, car elle serait en voyage sur le Togo. Mieux, elle demande à l’autorité ministérielle de reporter la séance de travail à une autre date.

A lire aussi : Bénin: le Président Patrice Talon remonte les bretelles au personnel d’Air France

Ce dernier n’ayant certainement pas apprécié le comportement de la déléguée d’Air France avait décidé de l’expulser du pays. Partie en décembre 2018, elle a été finalement autorisée à reprendre son poste à Cotonou en mai 2019.