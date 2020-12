Afrique – Destinations touristiques: Top 5 des meilleurs safaris du continent

Le continent africain est de plus en plus très prisé par les touristes du monde entier. Presque tous les pays du continent s’activent pour rendre attractif leur territoire pour le tourisme. Parmi les pays, certains se dégagent du lot comme de meilleures destinations touristiques.

L’Afrique est tellement vaste qu’on ne peut se permettre d’émettre des préférences. Chaque région, chaque pays a sa richesse et ses trésors… mais certaines contrées ont peut-être cette magie inégalée qui fait qu’on ne peut se permettre d’avoir vécu sans la découvrir. Cinq pays d’Afrique se distinguent comme les meilleures destinations touristiques du continent en matière de paysage et de safari, et attirent également le plus grand nombre de touristes du monde entier.

Top 5 des meilleurs safaris touristiques d’Afrique (Exoticca)

Le Massaï Mara (Kenya)

@exoticca.com

Le Massaï Mara est probablement le parc national le plus connu d’Afrique. C’est dans cette partie de la savane que l’on peut voir les plus belles espèces animales du pays, et en particulier les cinq grands. C’est aussi là que vit l’une des tribus les plus connues du continent : les Massaïs, une ethnie qui a su préserver sa culture et ses traditions, en dépit du grand nombre de visiteurs accueillis chaque année.

La meilleure saison pour visiter la Réserve naturelle du Massaï Mara est l’automne, après la grande migration, un phénomène naturel au cours duquel des millions d’herbivores quittent la Tanzanie en quête d’eau et de terres plus fertiles, à l’arrivée de la saison sèche. Leur voyage, qui s’achève avec leur arrivée au Kenya fin septembre, emplit le parc de vie animale.

Le parc national Kruger, Afrique du Sud

@exoticca.com

Créé en 1898, le parc national Kruger, paradis de la vie sauvage sud-africaine, est la plus vaste et la plus ancienne réserve de chasse d’Afrique du Sud. On peut y voir les cinq grands dans leur habitat naturel, ainsi que d’autres animaux comme des zèbres, des guépards, des girafes, des hippopotames, des gnous, des crocodiles et plus de 500 espèces d’oiseaux.

Le parc, où l’on trouve six écosystèmes différents, permet de profiter de paysages très divers, dont celui formé par ses célèbres baobabs. Les canyons du Kruger, qui font partie de ses principales attractions, ont été classés réserve de la Biosphère. La meilleure époque pour faire un safari au parc Kruger s’étend de mai à septembre.

Sérengueti, Tanzanie

@exoticca.com

Le parc national du Serengeti est une visite incontournable lors de tout voyage en Tanzanie. Célèbre pour ses migrations de gnous pendant la saison sèche, cette réserve naturelle africaine abrite, entre autres espèces, des lions, des léopards, des hyènes, des zèbres, des buffles et des éléphants. Avec une superficie de plus de 15 000 km², c’est l’une des plus grandes du pays.

Pour les Massaïs, ses premiers habitants, son nom signifie « plaine sans fin ». Ce parc jouxte la zone de conservation de Ngorongoro, un ancien cratère volcanique qui est aussi un lieu de premier plan pour étudier l’évolution de l’espèce humaine. La meilleure période pour effectuer un safari dans cette région est le début de l’été, car c’est à ce moment-là que la grande migration y passe avant de se diriger vers le Massaï Mara.

Murchison Falls, Ouganda

@exoticca.com

Surtout connu pour ses chutes impressionnantes, le parc national de Murchison Falls est une des visites à ne pas manquer, si vous projetez de voyager en Ouganda. Il se situe en bordure du lac Albert, de part et d’autre du Nil Blanc. On peut aisément y voir différents animaux comme des crocodiles, des hippopotames, des lions, des girafes et des buffles.

Les célèbres cataractes, connues sous le nom de Kabalega ou de Kabarega, chutent d’une hauteur de 43 mètres entre le plateau et le bassin. La meilleure période pour visiter le parc va du mois de juin au mois d’août.

Etosha, Namibie

@exoticca.com

Le parc national d’Etosha, qui s’étend sur plus de 22 000 km², est l’un des plus grands d’Afrique et même du monde. Sa principale caractéristique est d’être recouvert d’un immense manteau blanc dû à la présence de salines. Différentes espèces animales y vivent : lions, léopards, buffles, girafes, hyènes, etc. Mais son principal intérêt touristique est lié à la présence de rhinocéros noirs. C’est en effet le lieu du continent où ils sont en plus grand nombre.

La meilleure époque pour le visiter est la saison des pluies, car c’est la période où la faune est la mieux répartie sur l’ensemble du parc. Si vous venez en dehors de cette saison, c’est en vous rendant sur les points d’eau qui abondent dans la région que vous pourrez voir le plus grand nombre d’animaux.