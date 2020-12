Afghanistan: l’Etat Islamique revendique le meurtre de la journaliste Malalai Maiwand

Le meurtre de la journaliste et militante afghane, jeudi matin à Nangarhar, a été revendiqué par le groupe Etat islamique.

La journaliste de 25 ans, Malalai Maiwand, qui travaillait à la télévision Enikas, était avec son chauffeur en route pour son travail à Jalalabad, la capitale de la province de Nangarhar orientale en Afghanistan, lorsque des hommes armés ont ouvert le feu sur leur véhicule, a rapporté CNN. Reuters a rapporté que l’État islamique avait affirmé qu’il était responsable du meurtre de Maiwand, que les militants ont qualifié de journaliste «pro-régime». Des militants ont également pris pour cible la mère de Maiwand, qui était une militante, et l’ont tuée, il y a cinq ans. Ils ont également kidnappé le propriétaire d’Enikas et l’ont retenu en otage contre une rançon en 2018, a rapporté Reuters.

«Avec l’assassinat de Malalai, le champ de travail des femmes journalistes est de plus en plus restreint et les journalistes n’oseront peut-être pas continuer leur travail comme ils le faisaient auparavant», a déclaré Nai, un groupe de défense qui soutient les médias afghans, dans un communiqué. Le meurtre de Maiwand a porté à 10, le nombre de journalistes tués en Afghanistan cette année, selon le média. Le gouvernement afghan, l’ambassade allemande et l’ambassadeur britannique en Afghanistan ont tous condamné l’attaque.