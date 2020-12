Afghanistan: le vice-gouverneur de Kaboul part en plusieurs morceaux dans une attaque à la bombe

Les responsables de la sécurité afghane ont indiqué que le vice-gouverneur de Kaboul a été tué dans une « bombe collante » dans la capitale du pays.

Selon BBC, le vice-gouverneur de Kaboul, Mahboobullah Mohebi, voyageait en voiture mardi lorsqu’un appareil attaché à son véhicule a explosé. Cette attaque intervient à un moment où les attaques du genre se produisent plus fréquemment depuis quelques semaines dans le pays. Plusieurs attaques ont eu lieu ce mois-ci, impliquant un procureur du gouvernement, qui a été abattu alors qu’il se rendait au travail, des journalistes et autres personnalités politiques. Les assaillants utilisent souvent des «bombes collantes», qui sont collées aux véhicules par des aimants.

La chaîne d’information afghane Tolo TV rapporte que le secrétaire de M. Mohebi a également été tué dans cette dernière explosion et que deux de ses gardes de sécurité ont été blessés. Aucune organisation n’a encore revendiqué l’attaque mais les Talibans sont très actifs dans le pays et sont les premiers pointés du doigt. Cependant, ils ont réfuté toute responsabilité dans les précédentes attaques et on pourrait s’attendre à la même chose cette fois. Les pourparlers de paix entre les responsables afghans et les talibans, qui ont eu lieu à Doha, au Qatar, ont été suspendus jusqu’en janvier.