Accord Nucléaire: «L’Iran ne renégociera pas quelque chose qu’il a déjà négocié»

L’Iran indique que sa position sur l’accord nucléaire n’a pas changé, mais qu’il ne négocierait ni ne compromettrait sa sécurité nationale.

S’adressant aux journalistes lundi, Saeed Khatibzadeh a noté que la position de Téhéran sur l’accord nucléaire iranien de 2015, officiellement connu sous le nom de Plan d’action global conjoint (JCPOA), n’a pas changé. «Nous avons passé des années difficiles à négocier le JCPOA et l’accord était le résultat de la résistance de la nation iranienne. Le JCPOA a finalement été chanté et inséré dans la résolution 2231 du Conseil de sécurité de l’ONU. Ainsi, tous ceux qui connaissent le droit international savent que l’Iran ne renégociera pas non plus quelque chose qu’il a déjà négocié et que ces mots ne changeront pas le caractère contraignant de la résolution 2231 du CSNU qui s’applique également au JCPOA », a déclaré Khatibzadeh.

« Nous espérons que l’Europe connaîtra son statut et son potentiel et prendra en considération le plancher et le plafond des relations », a-t-il noté. «Dans les années qui ont suivi la conclusion du JCPOA, les signataires européens de l’accord n’ont malheureusement pas tenu leurs engagements. Comme vous le savez, le coordinateur de l’UE a été le garant de la mise en œuvre du JCPOA », a déclaré le porte-parole. Il a critiqué l’Europe pour ne pas avoir respecté ses obligations dans le cadre de l’accord nucléaire.

Droit de l’Iran et échec de la politique de Washington

«En fait, il incombait aux Européens de coordonner l’application du JCPOA. Les pays européens, dont l’Allemagne, n’ont pas respecté leurs obligations, même pendant les années où les États-Unis ne s’étaient pas encore retirés du JCPOA », a-t-il noté. «Le non-respect de ses engagements par l’Europe a été mentionné dans les nombreuses lettres que l’Iran a envoyées au comité conjoint chargé de mettre en œuvre le JCPOA», a déclaré le porte-parole. Il a souligné que l’Europe devrait se rendre compte que l’Iran connaît bien ses droits et ses responsabilités. «De plus, l’Iran a toujours rappelé à l’autre camp, ses droits et ses responsabilités», a-t-il souligné.

Il a de nouveau souligné l’échec de la politique de Washington consistant à faire pression sur l’Iran pour que le pays se soumette à ses demandes. «Les Européens, y compris l’Allemagne, devraient savoir que les objectifs qui n’ont pas été atteints grâce à la politique de« pression maximale » des États-Unis ne seront pas non plus obtenus par d’autres moyens», a-t-il déclaré. «Notre politique est fondamentale. Nous connaissons nos intérêts. Nous avons à la fois des intérêts et des préoccupations légitimes, que nous demandons à l’Europe de respecter », a-t-il conclu.