AB Productions: sans abris, l’actrice Mallaury Nataf à nouveau dans la rue

Mallaury Nataf, ancienne star d’AB Productions, est de nouveau à la rue, a annoncé le magazine Closer.

C’est bien triste, ce que vit l’actrice Mallaury Nataf. De nouveau sans domicile fixe, elle vit dans la rue avec un compagnon d’infortune. C’est Closer qui a dévoilé le quotidien de la comédienne, dans son édition de ce vendredi 11 décembre 2020.

La descente aux enfers de la star du Miel et les abeilles a commencé en mars 2011. A cette époque, Mallaury Nataf qui s’est retrouvée dans la rue a perdu la garde de ses trois enfants, Rafaël, Angeline et Shiloh (respectivement âgés aujourd’hui de 23 ans, 21 ans et 11 ans).

« Elle vit dans la rue avec son « compagnon d’infortune »

Très fière, elle avait refusé l’aide de Jean-Luc Azoulay mais fera son retour sous le feu des projecteurs avec Les Mystères de l’amour en 2019 dans lequel elle a interprété Lola, la cousine d’Hélène. Elle avait ainsi enchaîné les interviews pour parler de ce projet mais aussi de sa vie dans la rue.

« Elle a quitté, il y a plusieurs mois, sans explications, la colocation qu’elle occupait dans les Hauts-de-Seine pour vivre dans les rues parisiennes, dans le quartier du Marais », informe Closer. D’après le média, elle vit dans la rue avec son « compagnon d’infortune« avec qui elle partagerait un « petit matelas fatigué« .

« Attirer l’attention des passants »

Pire, pour joindre les deux bouts, elle tenterait d’attirer l’attention des passants en accrochant un gobelet au fil d’une canne à pêche. « Dans sa tente posée dans les parages, les nuits sont froides et mauvaises« , rapporte la même source.

« L’État n’a pas joué son rôle de relais, puisque moi je me suis retrouvée dehors pour des violences conjugales, y avait pas de structures d’accueil. (…) À l’époque, quand j’étais dehors (…), il n’y avait que 52 places en Île-de-France et c’était censé être pour des mères ou des mères célibataires en difficulté ou en rupture financière. En l’occurrence, à l’intérieur, parce que j’ai eu l’occasion d’y aller, y avait des immigrés, des hommes seuls et très peu de femmes« , avait-elle confié à CNews en septembre 2019, alors qu’elle révélait ce qui l’avait conduite à la rue.