À 8 ans, Blue Ivy Carter, la fille de Beyoncé et Jay-Z nominée aux Grammy Awards

Blue Ivy Carter devient l’une des plus jeunes nominées aux Grammy Awards de l’histoire. C’est dans la catégorie Meilleur clip vidéo que la fille de Beyoncé et Jay-Z s’est distinguée.

Tout comme son père et sa mère, Blue Ivy Carter est maintenant nominée aux Grammy Awards. La fille de Beyoncé et Jay-Z, âgée de huit ans, fait partie de la liste officielle des nommés pour le meilleur clip vidéo. La jeune Américaine apparaît et chantonne dans «Brown Skin Girl», le dernier tube de sa mère et du chanteur nigérian Wizkid, dévoilé le 24 août dernier.

C’est sa voix que l’on entend au début et à la fin du morceau qui évoque la couleur de peau et son acceptation. À bientôt 9 ans (elle est née le 7 janvier 2012), elle est donc la plus jeune nommée des Grammy Awards.

Leah Peasall, des Peasall Sisters, reste la plus jeune nommée et lauréate de l’histoire des Grammy Awards. Du haut de ses 6 ans, elle était apparue dans la bande originale du film «O’Brother», qui a remporté l’album de l’année en 2001.

Beyoncé est devenue l’artiste féminine la plus nommée aux Grammy Awards de l’histoire. Avec 79 nominations au total, dont neuf cette année, elle partage sa deuxième place d’artiste le plus nommé de tous les temps avec Paul McCartney. Son mari Jay-Z et Quincy Jones partagent la première place avec 80 nominations chacun.