60 ans d’indépendance: Roch Kaboré appelle les burkinabé à changer de mentalité

Dans une adresse à la nation à l’occasion du 60è anniversaire de l’indépendance du Burkina Faso, le président, Roch Kaboré, a appelé, jeudi, les burkinabé à opérer un changement de mentalité pour relever les défis du pays.

Le Burkina Faso commémore, ce vendredi, le soixantième anniversaire de son indépendance sous le thème «Cohésion nationale et engagement patriotique pour un développement durable du Burkina Faso dans un contexte d’insécurité et de COVID-19 ». Pour Roch Kaboré, c’est une occasion pour saluer la mémoire des pères fondateurs de la Nation et rendre un vibrant hommage au Peuple Burkinabé, pour sa résilience et son engagement pour la Patrie, la cohésion sociale et le développement partagé.

« Il s’agit là d’une interpellation collective pour un Burkina Faso résolument tourné vers l’union sacrée de ses filles et fils, pour faire face aux défis actuels et assurer à notre pays, la sécurité, la santé et le développement économique et social », a déclaré Roch Kaboré, selon qui, l’atteinte de telles ambitions, pour lesquelles il s’est engagé avec le peuple, « passe nécessairement par un changement de mentalité et de comportement ».

« Des défis importants restent à relever »

A en croire le chef de l’Etat, la culture de la tolérance et du vivre-ensemble, le civisme, le patriotisme, le dialogue inclusif, la prise en compte des valeurs culturelles positives, socles de paix et de cohésion, seront la clé du succès du Burkina Faso.

« En la matière, force est de reconnaitre que des défis importants restent à relever, si nous voulons être en phase avec le besoin légitime de paix, de sécurité, et de développement harmonieux de notre pays », souligne Roch Kaboré, qui engage le Gouvernement, le peuple burkinabé dans ses différentes composantes, à assumer, chacun, sa part de responsabilité pour faire de la cohésion sociale et du patriotisme des réalités concrètes aux plans politique, administratif, économique et social.