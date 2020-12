4è phase des bons Covid-19: le Bénin lève 133 milliards FCFA sur le marché financier

Dans le cadre de la 4è phase des “Bons Social Covid-19”, le Bénin a sollicité la somme de 133 milliards de FCFA en Bons Assimilables du Trésor (BAT) pour le 3 décembre. L’agence UMOA-Titres a publié les résultats de cette opération.

Le Bénin lève 133 milliards de FCFA pour le compte de la 4è phase des “Bons Social Covid-19”. Selon le compte-rendu publié par l’agence financière, l’opération a abouti à la mobilisation de 429 700 milliards de FCFA, au total. Mais sur ce total obtenu, le Bénin a décidé de retenir la somme de 133 milliards de FCFA, représentant le montant mis en adjudication au départ.

https://twitter.com/umoatitres/status/1334196800417386499/photo/1

Il faut rappeler que les Bons Social Covid-19 sont des Bons Assimilables du Trésor (BAT) de maturité 3 mois, émis par voie d’adjudication. Pour la première et la deuxième phases, les Bons ont été émis respectivement à des taux précomptés inférieurs ou égaux à 3,75% et à 3,25%. Les bons sont exonérés d’impôts et taxes pour les investisseurs résidents du pays émetteur. Les résidents de la zone UEMOA et les investisseurs hors de la zone UEMOA sont soumis à la fiscalité applicable sur le territoire de leur pays de résidence.

Compte-rendu complet du BAT émis par le Bénin