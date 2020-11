Zimbabwe: arrestation du maire de la capitale Harare, Jacob Mafume

La police zimbabwéenne a arrêté mercredi 25 novembre 2020, le maire de la capitale, Harare, Jacob Mafume, pour des raisons de transaction illégale.

L’autorité de la ville capitale du Zimbabwe a été arrêtée pour des allégations de ventes illégales de terres, selon les informations. L’annonce a été faite par son parti, le MDC, dans un communiqué, sans révéler les charges retenues contre lui. « Dans un autre cas de persécution et de militarisation de la loi contre les membres de l’Alliance MDC, le maire de Harare Jacob Mafume, a été arrêté. Les charges retenues contre lui ne sont pas claires », a indiqué le communiqué.

« Nous savons que sa véritable offense a été de gagner le vote du maire pour l’Alliance MDC. La politique toxique du Zanu PF vise à persécuter ceux qui affichent ouvertement leur allégeance au président Nelson Chamisa. Ils veulent le supprimer et le remplacer par un proxy Zanu PF», a ajouté le communiqué du parti d’opposition. En octobre de cette année, des policiers en civil se sont précipités sur l’hôtel de ville de Harare et ont arrêté 21 conseillers et trois journalistes participant à une réunion plénière du conseil. Les fonctionnaires et les journalistes ont ensuite été libérés le même jour sans avoir été inculpés.