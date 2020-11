Zidane : “Hazard traverse une période difficile”

En conférence de presse ce lundi avant le déplacement au Chakhtar Donetsk en Ligue des champions, l’entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane, a évoqué la blessure d’Eden Hazard, victime d’une lésion à la cuisse droite.

Deuxième du groupe B avec 7 points au compteur, le Real Madrid se déplace ce mardi en Ukraine chez le Chakhtar Donetsk dans le cadre de la 5è journée de phase de groupe de Ligue des champions. Un match crucial où la victoire est obligatoire pour les deux formations mais surtout pour les Madrilènes qui enchaînent les mauvaises nouvelles en ce début de saison. Déjà privé de la moitié de son effectif, la Casa Blanca a aussi perdu son attaquant belge Eden Hazard, victime d’une lésion de la cuisse droite lors de la défaite face à Alavès (1-2) ce weekend, et dont on annonce une indisponibilité de trois semaines.

En conférence de presse ce lundi, Zinedine Zidane a passé en revue l’état de forme de ses joueurs. Le technicien français s’est prononcé sur le cas du Diable Rouge qui risque de devenir le prochain Gareth Bale. “La blessure d’Hazard due au stress ? Mais non, qu’est-ce que vous racontez ! Il est très solide. C’est juste une autre blessure et c’est emmerdant pour nous. Ce sont des choses qui se produisent dans beaucoup d’équipes et nous devons les supporter, parce que nous avons aussi beaucoup de joueurs, comme les autres équipes. Il est fort. Je n’ai aucun doute sur le joueur qu’il est et sur ce qu’il veut réaliser ici. Il traverse une période difficile ces derniers temps et nous allons l’aider“, a confié Zidane à la presse espagnole.