“Willy et moi, c’est fini”, Dossi confirme sa rupture avec Wily Mignon

Suite à la polémique suscitée par les internautes à propos de sa relation avec son ex-compagnon, il y a quelques jours, Dossi a confirmé sa rupture avec Willy Mignon.

Dossi et Willy Mignon, c’est vraiment fini. C’est la confirmation faite par Dossi ce lundi 16 novembre 2020 alors qu’elle présentait sa fille à ses fans.

Selon la chanteuse, son absence au-devant de la scène musicale est due à la maternité. “La raison principale de mon absence est ce bout de chou que j’ai entre les mains”, a-t-elle expliqué en légende d’une photo de sa fille et elle.

D’après Dossi, comme toutes femmes, les artistes sont aussi appelés à avoir une vie, un foyer, un ménage et autre. Ainsi, après la naissance de sa fille, elle compte reprendre ses activités le plus tôt possible pour le plaisir de ses fans. “Au fait, Willy et moi c’est fini.”, a-t-elle précisé comme pour mettre fin à la polémique sur sa relation avec son ex-compagnon.

Toutefois, la chanteuse n’a pas voulu en dire plus sur son bébé, notamment sur l’identité de son père.