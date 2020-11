“Votre aura a traversé les frontières”, Marie-Elise Gbedo rend hommage à Jerry John Rawlings

Avocate et femme politique béninoise, Marie-Elise Gbedo a rendu un vibrant hommage au défunt ex-président ghanéen, Jerry John Rawlings, ce mardi 17 novembre 2020.

Les hommages coulent tous azimuts, suite au décès de l’ancien président ghanéen, Jerry John Rawlings, survenu jeudi, à l’âge de 73 ans, à l’hôpital universitaire Korle Bu d’Accra, où il suivait un traitement. Ce mardi, c’est la militante béninoise des Droits des femmes, Marie-Elise Gbedo, qui a rendu hommage au panafricaniste, et se remémore un moment passé à ses côtés.

A lire Aussi: Ghana: Nana Akufo-Addo au domicile de feu Jerry Rawlings

“C’était à Accra en 1999. En ma qualité de Ministre du Commerce de l’Artisanat et du Tourisme, puis de Présidente de l’Africa Travel Association, Jerry John Rawlings nous a accueillis, ma délégation et moi, et nous a fait l’honneur d’être à nos côtés à l’occasion de la 19ème session du Pèlerinage des Africains-Américains”, se souvient-elle.

Pour Marie-Elise Gbedo, Jerry John Rawlings n’est pas seulement dans le cœur des Ghanéens., l’illustre disparu restera à jamais dans le cœur de tous les Africains épris de Justice, de Vérité et de Paix. “Vous demeurez à jamais dans la conscience collective de plusieurs générations de jeunes, de femmes et d’hommes et à travers les âges”, a déclaré Marie-Elise Gbedo. “Vous avez donné l’exemple de la démocratie et du pouvoir du peuple par le peuple, et votre aura a traversé les frontières, bien avant l’annonce de votre mort. Soyez béni !”, ajoute l’ancienne ministre du Commerce (sous le régime du président Mathieu Kérékou entre 1998 et 1999), qui a présenté ses condoléances au Ghana et à la famille éplorée.