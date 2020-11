Vladimir Poutine considère Donald Trump comme le «président par intérim» des Etas-Unis

Le président de la Russie Vladimir Poutine a déclaré dimanche qu’il préférait attendre les résultats officiels de l’élection présidentielle aux États-Unis, avant de féliciter le vainqueur, rapporte Prensa latina.

Poutine juge nécessaire d’attendre la clarification de tous les détails juridiques. « C’est une décision formelle dont l’absence ne saurait aggraver davantage la détérioration des relations entre Washington et Moscou », a-t-il déclaré. « On voit tout le monde avec respect: le président par intérim Donald Trump et le candidat démocrate à la présidentielle, John Biden, c’est pourquoi je ne vois aucun problème ici », a déclaré Poutine, dans un reportage diffusé sur la chaîne Rossiya 1.

Selon les estimations de la presse américaine, Biden a le soutien de 306 commissaires électoraux et Trump en a 232, alors que seulement 270 sont nécessaires pour déclarer le vainqueur. Mais Trump se considère comme le gagnant et a ouvert plusieurs procédures judiciaires au motif qu’il y avait eu fraude, bien qu’il n’ait présenté aucune preuve. Pour sa part, Poutine estime que « si l’affaire est considérée dans son contexte purement formel, les choses devraient être faites selon la pratique existante d’un point de vue juridique ».

Poutine a réitéré que les autorités russes étaient disposées « à travailler avec n’importe quel président américain élu, mais il est important d’attendre les résultats définitifs des élections aux États-Unis et la fin de la confrontation interne dans ce pays ».