Violences électorales en Côte d’Ivoire: Alassane Ouattara demande l’accélération des enquêtes

D’après un communiqué du Conseil National de Sécurité, Alassane Ouattara a ordonné, jeudi, l’accélération des enquêtes relatives aux violences, pendant et après la présidentielle du 31 octobre 2020.

Dans son communiqué, le Conseil National de Sécurité a noté que les trois (03) derniers mois ont été marqués par des troubles à l’ordre public, consécutifs à l’appel à la désobéissance civile et au mot d’ordre de boycott actif, lancés par certains partis de l’opposition.

A lire Aussi: Côte d’Ivoire: Bédié convoque l’opposition après la sortie d’Alassane Ouattara

Ces troubles, poursuit le communiqué, se sont traduits par des attaques contre des postes de gendarmerie et des commissariats de police dans certaines localités, des obstructions de voies par des troncs d’arbres, ainsi que des conflits intercommunautaires. Ils ont occasionné plusieurs décès, de nombreux blessés et d’importants dégâts matériels.

Selon le document, le président ivoirien a instruit le CNS afin que les enquêtes en cours soient accélérées pour situer, le plus rapidement possible, les responsabilités. De sources officielles, le bilan des violences électorales en Côte d’Ivoire est de 85 morts et 485 blessés. Plusieurs cadres de l’opposition sont poursuivis et d’autres arrêtés pour plusieurs chefs d’accusation. Notons que les troubles ont commencé depuis l’annonce de la candidature d’Alassane Ouattara pour un troisième mandat jugé “illégal et anticonstitutionnel” par l’opposition.