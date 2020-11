Victor Osimhen, Jodel Dossou, le classement des buteurs des qualifs CAN 2022

Après quatre journées disputées, on connait le classement provisoire des meilleurs buteurs des éliminatoires de la CAN Cameroun 2002. Un classement dominé par le nigérian Victor Osimhen et l’algérien Baghdad Bounedjah.

Qui sera le meilleur buteur des éliminatoires de la CAN Cameroun 2022 à l’issue des six journées de la compétition? Après quatre sorties, c’est le nigérian Victor Osimhen qui mène la danse sur la liste des meilleurs artificiers. Avec quatre réalisations, l’attaquant des Super Eagles devance l’avant-centre algérien, Baghdad Bounedjah, qui occupe la deuxième place de ce classement provisoire. Buteur avec les Fennecs lors de la troisième journée, l’attaquant d’Al Sadd a inscrit son troisième but durant ces éliminatoires. Il avait inscrit un doublé durant la première journée face à la Zambie (5-0) à Blida. Qualifié avec le Sénégal à la phase finale du tournoi africain, Famara Diédhiou complète le top 3 du tableau avec 3 buts inscrits.

Le classement des meilleurs buteurs:

Victor Oshimen (Nigéria) : 4

Baghdad Bounedjah (Algérie): 3

Famara Diédhiou (Sénégal) : 3

Wahbi Khazri (Tunisie): 3

Luìs Leal (São Tomé and Principe): 3

Saidi Ntibazonkiza ( Burundi) : 3

Hakim Ziyech (Maroc): 3

Youcef Belaïli (Algérie): 2

Sadio Mané (Sénégal): 2

Naby Keita ( Guinée ): 2

Alex Iwobi (Nigéria) : 2

Samuel Chukwueze ( Nigéria ): 2

André Ayew (Ghana): 2

Vincent Abubakar (Cameroun): 2

Alhaji Camara ( Sierra Leone): 2

Kwame Quee ( Sierra Leone): 2

Ezechiel N’Douassel ( Tchad): 2

Assan Ceesay (Gambie): 2

Lasina Traoré ( Burkina Faso): 2

Aristide Bancé (Burkina Faso): 2

Josep Kuch (Soudan du Sud ): 2

Lalaïna Nomenjanahary ( Madagascar ): 2

Paul Voavy: (Madagascar): 2

Saîf-Eddine Khaoui (Tunisie): 2

Khama Biliat (Zimbabwe): 2

Prince Ibara ( République du Congo): 2

Jodel Dossou ( Benin ): 2