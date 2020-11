Valence-Real Madrid 4-1: Varane lynché sur Twitter

Auteur d’une prestation médiocre dimanche soir lors de la défaite du Real Madrid face à Valence (4-1), Raphael Varane a été lynché sur les réseaux sociaux pour son but marqué contre-son camp

Le Real Madrid a vécu une soirée cauchemardesque à Valence dimanche soir lors du choc de la neuvième journée de Liga. Opposés aux “Chés” dans un stade désert, coronavirus oblige, les Madrilènes ont été sèchement battus sur le score de 4-1. Avec une défense aux abonnés absents et une attaque approximative, les poulains de Zinedine Zidane ont bu la tasse jusqu’à la lie. Lucas Vazquez, Sergio Ramos, Marcelo, tous ont provoqué un pénalty pour le plus grand bonheur de Carlos Soler.

Raphael Varane n’a pas non plus été en reste. Le Français y est, lui, allé de son but contre-son-camp. Alors qu’il tentait de repousser un centre valencian, l’ancien Lensois a raté son dégagement, le ballon terminant en cloche dans le but de Thibaut Courtois malgré les tentatives désespérées du Français et du Belge de le repousser sur la ligne. Une grossière erreur qui ternit un peu plus le bilan des derniers moins du Français, lui qui en est à son quatrième csc en à peine trois mois. provoquer la colère des supporters madrilènes sur les réseaux sociaux, pas tendres avec le champion du monde tricolore.

