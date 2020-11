Vaccin Pfizer contre le coronavirus: la réaction énergique de Donald Trump

Dans un message sur son compte Twitter, Donald Trump a réagi à l’annonce du laboratoire Pfizer qui a indiqué avoir mis au point un vaccin efficace à 90% contre le coronavirus. Le président américain a salué avec faste cette “bonne nouvelle”.

Vers un vaccin contre le coronavirus? Dans un communiqué conjoint publié sur leur site officiel, les laboratoires Pfizer et Biontech ont indiqué avoir développé un vaccin contre le virus et dont l’efficacité est prouvé à 90%. Selon les entreprises pharmaceutiques, cette « efficacité vaccinale » a été mesurée en comparant le nombre de participants infectés par le Covid dans le groupe qui a reçu le vaccin et dans celui sous placebo, « sept jours après la deuxième dose » et 28 jours après la première.

Cette annonce qui sonne sans doute comme une lueur d’espoir dans un monde décimé par une pandémie qui a déjà fait plus d’un million de mort, a été salué avec faste par Donald Trump. Dans un post sur son compte Twitter, le président américain a salué cette “bonne nouvelle”. «LE MARCHÉ DES BOURSES GRANDIT, UN VACCIN À VENIR. RAPPORT D’EFFICACITÉ À 90%. TELLE GRANDE NOUVELLE!», a-t-il écrit.

Le milliardaire américain qui cédera selon la constitution son fauteuil de président des Etats-Unis le 18 janvier, a été battu lors de la dernière élection de novembre 2020 à cause en garde partie de la pandémie du coronavirus qui a fait plus de 238 000 morts dans le pays. Il avait annoncé que les Etats-Unis serait le premier à concevoir un vaccin contre le virus. Et visiblement, il est entrain de réussir son pari même s’il ne serait sans doute plus au perchoir pour en tirer la gloire.