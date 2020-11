Vaccin anti-Covid-19: le Maroc lance la première campagne nationale avec 10 millions de doses

Le Maroc est le premier pays au monde à lancer une campagne de vaccination nationale anti-Covid-19. Quelque 10 millions de doses du vaccin anti-Covid-19 seront disponibles dans une première étape, sur instruction du roi Mohammed VI.

Alos que le spectre d’un nouveau reconfinement plane sur l’Europe sur fond de mises en garde alarmistes des spécialistes sur l’imminence d’une deuxième vague de la pandémie du nouveau coronavirus, le Maroc opte pour une immunité acquise de sa population pour combattre la pandémie. Lundi 9 novembre, le Roi Mohammed VI a présidé une séance de travail consacrée à la stratégie de vaccination contre la Covid-19. Cette séance de travail a été présidée par le roi Mohammed VI, en présence du chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani, du ministre de la Santé, Khalid Ait Taleb.

Selon un communiqué du cabinet royal, rapporté par Jeune Afrique, “Sa Majesté le Roi a donné Ses Hautes Orientations en vue du lancement, dans les prochaines semaines, d’une opération massive de vaccination contre le Covid-19”. Comme rapporté par les médias marocains, selon les instructions du roi Mohammed VI, cette campagne de vaccination doit débuter pour atteindre d’ici fin mars l’ensemble de la population âgée de plus de 18 ans.

Le personnel déployé pour la lutte contre la pandémie en première ligne

“Quelques 10 millions de doses du vaccin anti-Covid-19 seront disponibles au Maroc, dans une première étape”, a indiqué mardi le directeur du laboratoire de biotechnologie de la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat, Azeddine Ibrahimi. Ibrahimi a souligné que la campagne de vaccination anti-Covid-19 cible en premier le personnel de la santé, de la sûreté nationale et des autorités locales, car ils sont en première ligne de lutte contre la pandémie, alors que la deuxième phase vise les personnes qui ont un certain âge et qui ont des pathologies ou des maladies chroniques.

Relevant qu’au Maroc, il y a une culture de vaccination, le directeur du laboratoire de biotechnologie de la faculté de médecine de Rabat a rappelé que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déjà publié des recommandations sur la vaccination de masse tout en accordant la priorité pour certaines catégories. Le royaume qui compte à ce jour plus de 42 690 cas actifs, dont 959 en réanimation, entend par cette mesure « limiter la propagation du virus » et « mettre fin à la phase aiguë de la pandémie ». C’est « sur la base de l’avis du Comité national scientifique et des résultats des études cliniques», ayant « prouvé la sécurité, l’efficacité et immunogénicité du vaccin » que le souverain a donné son feu vert pour le démarrage de cette campagne vaccinale d’envergure qui devrait être entamée dans tout le pays au cours des prochaines semaines.

Des accords de coopération avec des laboratoires chinois et britanniques

Pour rappel, le Maroc a conclu en août dernier, deux accords de coopération avec le laboratoire chinois Sinopharm, en matière d’essais cliniques du vaccin anti-Covid-19. Avec le démarrage de la phase III de ces essais, en cours jusqu’au 15 novembre dans les CHU des villes de Rabat et Casablanca auprès de 600 volontaires, le royaume devrait recevoir 10 millions de doses avant fin 2020, ce qui permettra de vacciner 5 millions de Marocains (à raison de 2 injections à 21 jours d’intervalle).

De son coté, l’accord signé avec le laboratoire britannique AstraZeneca prévoit l’acquisition de 17 millions de doses, avec une option d’achat facultative de 3 millions de doses supplémentaires en cas de besoin. Selon la presse nationale, le Maroc serait en cours de négociation avec l’américain Pfizer, qui vient d’annoncer un résultat très prometteur de 90 % d’efficacité pour son candidat vaccin, ainsi que les laboratoires Johnson & Johnson et Casina Pio.