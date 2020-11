USA: la first lady Melania Trump, prête à repartir pour quatre ans? (vidéo)

La première dame américaine, Melania Trump est-elle toujours prête à repartir pour quatre ans ? Alors que les résultats de la présidentielle de 2020 tardent à venir, un imposant camion a été positionné devant la résidence présidentielle ce mercredi 4 novembre 2020. Certainement, un signe du départ de Melania Trump.

A quoi pense la first lady Melania Trump actuellement? Difficile de le dire puisque l’épouse de Donald Trump ne laisse rien paraître et parle peu.

De la même manière qu’en épousant Donald Trump, elle ne pensait pas devenir première dame, Melania Trump ne sait pas si elle restera first lady les 4 prochaines années. Le 2 novembre 2020, Melania Trump a pris la défense de Joe Biden lors d’un meeting en Caroline du Nord. Et pourtant, il y a quatre ans, elle n’était pas pour l’élection de son mari à la tête des États-Unis.

“Dans la Maison Blanche de Trump, un peu après 20H00 le soir de l’élection, quand la tendance inattendue – Trump pourrait finalement gagner – semble se confirmer, Don Jr. a dit à un ami que son père (…) ressemblait à quelqu’un ayant vu un fantôme”. Journaliste Michael Wolff dans l’ouvrage Le feu et la fureur

C’est fini, la maison blanche?

Alors que les Américains retiennent leur souffle en attendant les résultats de l’élection présidentielle, certains se sont déjà faits une petite idée de l’issue de scrutin en s’appuyant sur une image relayée sur les réseaux sociaux.

Selon certaines discrétions, un camion se serait stationné devant la résidence présidentielle. Selon le média britannique L’Express, Melania Trump en a fini avec la Maison Blanche et déménage le plus tôt possible. Pour l’heure, difficile de percer le mystère de l’énigmatique Melania.