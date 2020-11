USA 2020: Joe Biden devrait s’adresser à la nation américaine dans la soirée (Reuters)

Se référant à une source proche de la campagne de Joe Biden, Reuters informe que le candidat démocrate devrait s’adresser à la nation dans le soirée de ce vendredi.

Le démocrate Joe Biden, ancien vice-président de Barack Obama, pourrait devenir le nouveau président des Etats-Unis d’Amérique dès ce vendredi 6 novembre. Les résultats venus de Pennsylvanie et surtout de Géorgie dans la nuit sont particulièrement encourageants pour Biden et son équipe de campagne, alors qu’il conserve une bonne avance dans le Nevada et l’Arizona…

Joe Biden devrait s’adresser à la nation américaine dans la soirée de ce vendredi, nous informe Reuters de source proche de son équipe de campagne. Joe Biden était vendredi au seuil de la Maison-Blanche, ayant pris la tête de la course dans l’État-clé de Pennsylvanie, mais Donald Trump semble déterminé à contester le verdict des urnes.

Selon la plupart des chaînes de télévision américaines, le candidat démocrate est assuré d’obtenir 253 des 270 grands électeurs nécessaires pour remporter l’élection présidentielle aux Etats-Unis et il l’emportera s’il s’impose en Pennsylvanie ou dans deux Etats du trio Géorgie, Nevada et Arizona. Dans la soirée, il était donné gagnant avec près de 10.000 voix d’avance en Pennsylvanie, où le dépouillement touche à sa fin.

La présidente démocrate de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a jugé «évident» que Joe Biden allait «gagner la Maison-Blanche». «Le président élu Biden a un mandat solide pour diriger», a-t-elle poursuivi en utilisant l’expression consacrée pour qualifier le vainqueur jusqu’à sa prise de fonctions, le 20 janvier.