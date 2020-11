Une créature étrange découverte dans les fonds marins, un poisson avec des pattes (Vidéo)

Un étrange poisson, avec des pattes, a été découvert par un plongeur dans les fonds sableux de la mer des Caraïbes, près de l’île de Roatán, au Honduras, rapporte Cnews.

Selon les informations rapportées par le média Cnews, c’est un expert en biologie maritime, Mickey Charteris, qui a fait la découverte incroyable. Le spécialiste fouille les fonds marins depuis plusieurs années déjà, y étudiant la faune et la flore ; mais jusque-là, il n’avait encore jamais fait une découverte aussi exceptionnelle. «Il hérite du titre du poisson le plus étrange des Caraïbes», indique Charteris cité par le site Eminetra.

#VIRAL💥| Mickey Charteris, un experimentado buzo, grabó imágenes de un extraño pez que camina por el fondo marino usando sus aletas como patas. #45Segundos pic.twitter.com/dkjii1gZE9 — 45 Segundos Colombia (@45SegundosCom) November 13, 2020

Plus précisément, explique Cnews, « il s’agit d’un Ogcocephalus nasutus, un poisson à la peau très granuleuse qui a un corps allongé et conique avec une tête aplatie et triangulaire, surmontée par un rostre, une sorte de corne frontale. Et s’il est si difficile d’en trouver, c’est parce qu’il se recouvre en partie de sable ».

La créature a été appelée poisson chauve-souris à ventre rouge pour sa forme et, selon les descriptions, la créature mesure entre 15 et 38 cm, se déplace sur le fond en «marchant» grâce à ses nageoires ventrales et pectorales, semblables à des pattes, et se nourrit de petits crustacés, de mollusques, et de poissons.