Un destroyer américain chassé des eaux territoriales par la marine russe

Un destroyer américain qui se trouvait dans les eaux territoriales russes en mer du Japon a été arrêté et chassé par un navire de guerre russe, a rapporté le Kremlin.

Selon les informations rapportées par les russes, le destroyer américain opérait illégalement dans leurs eaux territoriales dans la mer du Japon, lorsqu’il a été repéré et chassé par la marine militaire russe. Dans un rapport de Reuters, l’amiral Vinogradov, un destroyer russe, a averti verbalement l’USS John S. McCain, un destroyer à missiles guidés de la marine américaine, et a menacé de le percuter afin de le forcer à quitter la zone, ce qui l’a incité à retourner dans des eaux neutres, a déclaré Moscou. Moscou soutient que le navire américain avait violé les eaux territoriales de la Russie à 3 h 17 GMT en passant deux kilomètres au-delà de la frontière maritime.

Cependant, la marine américaine nie cette version des faits et soutient que son navire de guerre était resté dans les eaux internationales pendant tout le temps alors qu’il menait une opération de “liberté de navigation” pour faire valoir ses droits et contester ce qu’elle a qualifié de revendications maritimes excessives de la Russie. “… les États-Unis ne céderont jamais devant l’intimidation ou ne seront jamais contraints d’accepter des revendications maritimes illégitimes, telles que celles faites par la Fédération de Russie”, a déclaré le lieutenant Joe Keiley, porte-parole de la 7e flotte, cité par Reuters. “La déclaration de la Fédération de Russie au sujet de cette mission est fausse”, a-t-il déclaré. “L’USS John S. McCain n’a été” expulsé “d’aucun territoire national.”

Les incidents du genre entre les deux marines sont très rares dans la région. Cependant, ce dernier événement souligne des mauvaises relations diplomatiques et militaires entre la Russie et les États-Unis, dont les relations languissent au plus bas de l’après-guerre froide.