UMOA-Titres: le Bénin lève 22 milliards FCFA sur le marché financier

Les résultats de l’émission d’Obligations Assimilables du Trésor (OAT) du Bénin ont été publiés ce jeudi 19 novembre 2020. Selon le compte-rendu de l’agence UMOA-Titres, le Bénin a retenu 22 milliards de FCFA après les différentes soumissions reçues.

Sur plus de 71 milliards FCFA mobilisés, le Bénin a retenu 22 milliards FCFA suite à sa dernière émission d’OAT sur le marché financier régional. Ces Obligations Assimilables du Trésor sont de maturité initiale 5 ans et 7 ans. Les taux d’intérêt sont 6,00% l’an pour la maturité à 05 ans et 6,40% l’an pour la maturité à 07 ans.

Le remboursement de ces obligations se fera le premier jour ouvrable, suivant la date d’échéance (remboursement In Fine). Le paiement des intérêts, quant à lui, se fera dès la première année. A noter qu’à la base, le Bénin avait mis en adjudication 20 milliards de FCFA.

Compte-rendu complet de l’opération