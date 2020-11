Ukraine – Coronavirus: le président Volodymyr Zelenskiy hospitalisé

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a été hospitalisé après avoir contracté le coronavirus plus tôt cette semaine, a déclaré un responsable présidentiel, cité par AP.

“Il est d’abord rentré chez lui, mais a décidé de déménager à Feofania (hôpital) pour s’isoler avec précision et ne contaminer personne”, a déclaré une porte-parole présidentielle. “Il y a de meilleures conditions pour les patients. Rien de grave”, a-t-elle indiqué, faisant référence à la santé du président. Lundi dernier, Zelenskiy, 42 ans, a déclaré qu’il avait été testé positif au coronavirus.

Selon les informations, au moins trois autres personnalités de haut rang ont également été testées positives. Il s’agit du ministre des Finances, du ministre de la Défense et du principal assistant de M. Zelenskiy. Le nombre quotidien de nouvelles infections à coronavirus en Ukraine a commencé à augmenter à la fin du mois de septembre et est resté constamment élevé en octobre et novembre, incitant le gouvernement à prolonger certaines restrictions jusqu’à la fin de l’année.