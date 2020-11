Turquie: une fillette de 3 ans sortie vivante des décombres, 65 heures après le séisme

Une petite fille de 3 ans a été sauvée après avoir passé 65 heures sous les décombres à Izmir, en Turquie, où un violent séisme s’est produit vendredi.

Le bilan des victimes du séisme d’Izmir, dans l’ouest de la Turquie, s’est élevé à 79 morts. C’est ce qui ressort de la déclaration faite par la direction turque des Catastrophes Naturelles et des Situations d’Urgences (AFAD), lundi.

Le séisme a fait 79 décès alors que le nombre de blessés a été de 962, dont 219 continuent de recevoir les soins nécessaires. Par ailleurs, une fillette de 3 ans a été sortie des décombres 65 heures après le séisme. Elif Perincek a été immédiatement hospitalisée. Il s’agit de la 106ème personne sauvée blessée des décombres.

La mère ainsi que trois frères et sœurs de l’enfant avaient déjà été extraits vivants des décombres le lendemain de la secousse. Un garçon de sept ans est par contre décédé tandis que plusieurs habitants de l’immeuble ont été emmenés à l’hôpital. Une jeune fille de 14 ans a en outre été retrouvée vivante et conduite à l’hôpital plus tôt dans la journée.

Un séisme de magnitude 6,6 était survenu vendredi après-midi à Izmir. Des bâtiments se sont effondrés dans les districts de Bornova et de Bayrakli. Le séisme a été ressenti dans les villes voisines aussi et même dans la région de Marmara. L’AFAD a en outre précisé que la région a enregistré 1 120 répliques dont 43 d’une magnitude de plus de 4.