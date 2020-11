Tuchel après Leipzig-PSG: “Non, je ne me sens pas en danger”

Thomas Tuchel ne se voit pas licencier de son poste d’entraîneur du PSG alors que le club parisien vient d’essuyer sa deuxième défaite en Ligue des champions, face à Manchester United et Leipzig.

Vice-champion d’Europe, le PSG traverse sans doute sa pire période en Ligue des champions. Battu d’entrée par Manchester United, le club parisien a essuyé mercredi sa deuxième défaite en C1 face aux allemands de Leipzig (1-2). De mauvais résultats qui commencent à faire des mécontents chez les supporters des Rouges et Bleus. Beaucoup critiquent la gestion de l’entraîneur du club de la capitale.

En conférence de presse, le technicien allemand a été interrogé sur sa situation et les critiques qui planent sur sa tête: ” (…) ce n’est pas un problème pour moi… je fais comme si les critiques n’existaient pas. Je suis très, très concentré sur le travail avec l’équipe et mon staff. On n’a pas parlé de mon contrat (avec le PSG) et ce n’est pas le sujet pendant une saison. Ce n’est pas le moment de le faire et il n’y a aucun problème car la situation est claire“, s’est défendu l’ancien coach de Dortmund.

Thomas Tuchel est aussi revenu sur le revers de son équipe face à Lepzig. Une défaite qu’il résume en “trois situations-clés” et qui a précipité la chute des siens pourtant bien embarqués dans cette rencontre: le penalty raté par Di Maria, le penalty concédé par Kimpembe et le rouge de Gueye. Mais il n’a pas voulu s’éterniser sur ce résultat, se tournant déjà vers le retour au Parc : “On joue pour le duel direct face à Leizipg et on peut encore le gagner. Pour ça, on a encore un match retour dans trois semaines et on va essayer de renverser ce résultat“, a-t-il insisté.