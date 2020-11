Transfert: Rudy Gesterde débarque en Australie

Sans club depuis son départ du club anglais de Middeslbrough en juin dernier, Rudy Gestede vient de s’engager avec le FC Melbourne Victory. L’international béninois a signé pour deux ans avec le club australien.

C’est officiel! Rudy Gesterde est un joueur de Melbourne Victory FC. Le buteur béninois à paraphé ce mercredi un contrat de deux ans jusqu’en 2022 avec le club de première division australienne, après avoir passé sa visite médicale la veille. Le joueur de 32 ans devient la troisième signature outre-mer de Victory de la pré-saison, rejoignant Callum McManaman et Jacob Butterfield pour enfiler le bleu marine.

A lire aussi: FIFA The Best 2020: les nominés

«Je suis extrêmement heureux d’avoir signé avec Melbourne Victory pour cette saison», a déclaré Gestede après son officialisation. Après avoir parlé avec le club, en particulier Grant Brebner, j’ai été très impressionné par la vision qu’ils ont définie autour de la marque de football qu’ils veulent jouer et du rôle qu’ils veulent que je joue. Le club a connu beaucoup de succès dans le passé, il dispose de superbes installations et j’ai hâte de rencontrer mes nouveaux coéquipiers et de commencer à travailler dur.»