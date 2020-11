Tournoi UFOA B U20: le Bénin accueille la compétition

Initialement prévu pour se dérouler au Togo, le tournoi qualificatif pour la CAN U20 (UFOA B) se jouera désormais du 5 au 19 décembre 2020 au Bénin.

Alors que le tournoi UFOA B devrait se tenir du 18 novembre au 2 décembre 2020 au Togo, il a été reporté en raison de la hausse des cas de coronavirus dans le pays. Finalement, le tournoi qualificatif pour la CAN U20 va se jouer du 5 au 19 décembre prochain en terre béninoise. La poule A est composée du Bénin, pays hôte, Niger, Togo et Burkina-Faso. Le Nigéria, la Côte d’Ivoire et le Ghana vont animer le groupe B.

Voici le calendrier complet de la compétition :