Tournée de Patrice Talon: les clarifications de Alain Orounla sur le décès par accident d’un enfant

Le Ministre de la Communication et de la Poste, Porte-parole du Gouvernement, Monsieur Alain OROUNLA s’est prononcé sur le décès d’un enfant à Malanville qui serait fauché par le cortège présidentiel au cours de la tournée nationale de Patrice Talon. Pour le ministre, il n’en est rien de cela.

Pour la 3ème journée de la tournée nationale entamée le jeudi 12 novembre, le président de la République s’est rendu à Malanville dans le département de l’Alibori, samedi 14 novembre 2020. Mais, dès l’après midi de ce samedi 14, une rumeur s’est répandue sur les réseaux sociaux faisant état de ce que le cortège présidentiel aurait fauché un enfant à la hauteur de Badjékali – Malanville.

Pour le Ministre de la Communication et de la Poste, Porte-parole du Gouvernement, l’accident aurait eu lieu, bien avant l’arrivée du cortège présidentiel. “Nous avons appris qu’il aurait eu, bien avant l’entrée du cortège présidentiel dans la ville, un accident mortel qui aurait emporté un enfant”, a déclaré Monsieur Alain Orounla. Et de poursuivre, “Je tiens à rassurer les uns et les autres que l’accident se serait produit , quelques heures avant l’entrée du cortège présidentiel qui, contrairement aux rumeurs qui se propagent, est totalement étranger à cet accident malheureusement mortel.”

“C’est également l’occasion de rappeler aux uns et aux autres, la nécessité de se mettre en sécurité, parce qu’un accident est toujours lié à un manque de vigilance, à une inobservation des règles de sécurité. Nous tenons à ce que, une fois de plus, les populations soient sensibilisées et appelées à maintenir la vigilance en tout lieu et en toutes circonstances.” a conclu le ministre de la Communication et de la Poste, Porte-parole du Gouvernement, qui a présenté ses condoléances aux familles de l’enfant décédé.