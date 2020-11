Tottenham vs Chelsea: la bataille entre Mourinho et Lampard enflamme l’Angleterre

Chelsea reçoit ce dimanche (17h30) Tottenham pour le gros choc de la 10è journée de Premier League. Une belle affiche qui fait déjà saliver l’Angleterre.

Ce dimanche après-midi, José Mourinho retrouve l’un de ses anciens clubs, Chelsea, dirigé par un de ses anciens joueurs, Frank Lampard. Et comme souvent, le Portugais a ouvert les hostilités. Et c’est une déclaration de Mourinho qui fait la Une du Guardian ce matin car l’ancien coach des Blues estime que désormais c’est Lampard qui a la pression car c’est lui qui a dépensé des sous sur le marché des transferts. Et vu les investissements consentis par son club, il y a une exigence de résultats. Alors que Tottenham est leader de la Premier League, Mourinho a mis un joli coup de pression à son ancien joueur en déclarant :

A lire aussi: Benevento-Juventus: le groupe de Pirlo sans Cristiano Ronaldo

«C’est l’argent qui parle. La pression est sur Frank car il a beaucoup dépensé. Vous devez accepter cela et vous devez faire face à ce genre de pression et de responsabilité. Ce que je ressens, c’est que lorsque j’étais dans ces clubs, il y avait une énorme pression sur moi et maintenant il n’y a pas une énorme pression sur les entraîneurs de ces équipes. Mettez un peu de pression sur eux et laissez-moi en paix.» Et ce coup de pression justement fait les gros titres du Daily Mirror qui fait dans le jeu de mots en qualifiant Frank Lampard de «banque» ou encore du Daily Star qui s’étonne de voir Mourinho s’en «prendre à Lampard.» Les retrouvailles entre les deux hommes s’annoncent donc électriques..