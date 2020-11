Togo: une jeune élève de 16 ans enceinte d’un prêtre catholique (média)

Un prêtre catholique d’une des paroisses de la ville de Lomé au Togo, aurait enceinté une jeune fille élève de 16 ans.

Selon L-Frii qui cite l’Echiquier N°033 du 29 octobre 2020, une jeune élève est en état de grossesse d’un prêtre catholique à Lomé. De ces médias, on apprend que le prêtre est un fortuné dignitaire de l’Eglise catholique et dont l’âge oscille entre 60 et 79 ans.

Actuellement en classe de 4e, la jeune élève était souvent sollicitée par le prêtre pour des travaux de ménage. Selon nos sources, ce serait au cours de l’une de ses visites d’entretien au domicile du prêtre que ce dernier aurait abusé d’elle.

Au Togo, les articles 395 et 396 du Code de l’enfant punissent sévèrement le harcèlement et l’abus sexuel commis sur des mineurs. En Mars dernier, il a été recommandé à l’issue de la session ordinaire de la Conférence des Evêques du Togo (CET), la création d’un bureau de dénonciation des abus sexuels au sein de l’Eglise catholique au Togo, répondant ainsi à la demande du pape François qui souhaite la création de bureaux de signalement pour éviter les abus.