Tiwa Savage attaquée sur la toile pour ses photos osées: Daphné lui apporte son soutien (photo)

Il y a quelques jours, la chanteuse nigériane, Tiwa Savage, a partagé des clichés hyper hot d’elle sur la toile. Cette attitude n’avait pas fait l’unanimité auprès des internautes. Lynchée par certains, Daphné, la star camerounaise, lui est venue au secours.

La star nigériane de la musique, Tiwa Savage, a publié, il y a quelques jours, sur les réseaux sociaux, des photos super sexy, dignes d’un shooting des célébrités hollywoodiennes. En légende, elle avait écrit « Ne glissez pas ». Les réactions n’ont pas tardé à jaillir de part et d’autre. Certains se sont réjouis du fait que la star ait autant bousculer les codes. Mais d’autres, par contre, ont trouvé qu’elle en a fait un peu trop. Pour ces derniers, la publication de ces genres de photos par Tiwa Savage est un manque de maturité de sa part.

A lire aussi: Présidentielle aux USA: un gros camion de déménagement garé devant la Maison Blanche fait jaser la toile (photo)

@: Afrikmag

Dans la foulée, la célèbre chanteuse camerounaise, Daphné, a affiché sa position via une publication, ce matin, sur la toile. En effet, elle a repris les photos contestées de Tiwa Savage dans sa story Facebook avec en commentaire: « Black queen for me », qui signifie en français: « Reine noire pour moi ». C’est donc une manière pour elle de prouver tout son soutien à la star nigériane.

@: Afrikmag

Il faut noter que Daphné aussi adore effectuer des apparitions choquantes sur la toile par ses choix vestimentaires. Certaines de ses vidéos peuvent en témoigner.