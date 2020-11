Tanzanie: John Magufuli réélu, le chef de file de l’opposition mis aux arrêts

Le président sortant, John Magufuli, est réélu avec 84,39% des suffrages exprimés. L’opposition qui conteste les résultats issus de ce scrutin, a vu son leader, Freeman Mbowe, arrêté par les forces de l’ordre.

A 61 ans, le président sortant, John Magufuli, a été déclaré vainqueur de la présidentielle en Tanzanie. Le chef de file du parti CCM a obtenu la quasi-totalité des 264 sièges en jeux aux législatives. Surnommé “Bulldozer”, John Magufuli, va ainsi diriger le pays pour les cinq (05) prochaines années. Mais l’opposition ne reconnait pas les résultats officiels publiés vendredi, par l’institution compétente.

Pour les regroupements et partis politiques de l’opposition tanzanienne, les chiffres ont été truqués et les résultats communiqués ne reflètent en rien la réalité des urnes. Tundu Lissu, principal opposant tanzanien et candidat du parti Chadema, dénonce des « résultats complètement fabriqués ». Terminé deuxième à cette élection avec 13% des voix, il ne reconnait pas les chiffres officiels et dit être convaincu que c’est lui qui a remporté l’élection.

Le chef de file de l’opposition mis aux arrêts

Le chef de file de l’opposition tanzanienne, Freeman Mbowe, n’est plus libre de ses mouvements. Il a été arrêté par les forces de l’ordre pour avoir appelé ses partisans à descendre dans la rue pour réclamer de nouvelles élections, puisqu’il juge truqués, les chiffres issus de la présidentielle.

« Nous avons arrêté Mbowe, il se trouve entre nos mains », a déclaré à la télévision publique TBC1 le chef de la police de la capitale économique Dar es Salaam, Lazaro Mambosasa, ajoutant que six hauts responsables du Chadema étaient également en état d’arrestation. Ils s’apprêtaient à inciter leurs partisans à semer des troubles, selon la police.