“Talon a déjà son candidat pour ‘Les Démocrates'”, Valentin Djènontin

L’ancien ministre de la justice de Boni Yayi, Valentin Djènontin, soupçonne le président de la République de vouloir désigner le candidat de “Les Démocrates” pour le compte de la présidentielle de 2021.

“Les Démocrates” aura son récépissé et pourra participer à l’élection présidentielle de 2021. Patrice Talon en a donné la garantie au cours de sa tournée de reddition de comptes. Seulement pour l’honorable Valentin Djènontin, la probabilité pour que le candidat de “Les Démocrates” soit désignée par le chef de l’Etat est assez élevée.

A Lire aussi: Bénin: non content de sa condamnation, Loth Houénou interjette appel

Pour cet ex-collaborateur du président Boni Yayi reçu dans “Zapping 229”, Les Démocrates, le parti en gestation, ne sera certainement pas un quatrième bloc du président de la République, mais le candidat de cette formation politique pour la présidentielle à venir pourrait être désigné par Patrice Talon.

Pour soutenir sa thèse, l’ancien député de la Force cauris pour un Bénin émergent (FCBE) affirme que la déclaration publique du chef de l’Etat de s’engager personnellement pour que “Les Démocrates” obtienne son récépissé doit faire un tic dans la tête des responsables de cette formation politique.

A l’en croire, cette déclaration du chef de l’Etat est la preuve qu’il avait également le pouvoir d’œuvrer “personnellement” pour que les partis politiques de l’opposition participent aux élections législatives.

Pour Valentin Djènontin, celui qui a fait du forcing au prix même du sang de certains concitoyens pour des législatives exclusives, qui a fait amender nuitamment la constitution et trois fois de suite le code électoral ne peut pas dire qu’il veut ouvrir les élections et on va y croire.

“Je veux dire à mes amis Les Démocrates, à partir de la déclaration de Talon (…) qu’ils vont avoir le récépissé mais ce sera un récépissé donné comme celui donné aux FCBE” He Valentin Djènontin

Talon va désigner un candidat pour “Les Démocrates”…

Si l’ancien ministre de Boni Yayi certifie que “Les Démocrates” aura son récépissé comme l’a annoncé publiquement le chef de l’Etat, il affirme, par contre, comme une prophétie, que le candidat de cette formation politique sera désigné par le président de la République.

A en croire Valentin Djènontin, aucun député et aucun maire ne pourra parrainer un candidat sans l’onction du président de la République. De ce point de vue, poursuit-il, le candidat de “Les Démocrates” n’aura pas de parrains, indique-t-il.

Le parrainage, affirme-t-il, ne sera accordé qu’au candidat que le président aurait négocié lui-même et qui serait membre du parti.

“Talon va désigner un candidat pour Les Démocrates, allez écrit ça. Talon va désigner le candidat des démocrates“ Valentin Djènontin

Pour l’ancien ministre de la justice, si le chef de l’Etat pèse de tout son poids pour que le récépissé soit libéré, c’est de la même manière qu’il va œuvrer pour imposer un candidat.

Selon l’ancien cadre de la FCBE, ce n’est d’ailleurs pas la participation à une élection qui fait le problème. L’élection de 2021, affirme-t-il, sera gagnée au premier tour par le président de la République parce que l’opposition n’a aucune idée de la liste électorale qui a fait déjà deux fois l’objet d’actualisation sans sa participation.

Selon lui, une fois encore, ses amis de l’opposition sont en train d’aller dans le sillage tracé par Patrice Talon, malgré les alertes qu’il ne cesse de leur lancer.